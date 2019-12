Valencia laat Cillessen thuis voor CL-kraker in Amsterdam

Celades was zaterdag al niet optimistisch over de blessure van zijn eerste doelman. ,,Het wordt heel lastig voor Jasper om de wedstrijd tegen Ajax te halen”, zei hij toe.



Cillessen werd tegen Levante vervangen door Jaume Doménech. Valencia kan tegen Ajax geen beroep doen op Ezequiel Garay. De Argentijnse verdediger is geschorst. Als Chelsea dinsdag Lille OSC verslaat, dan moet Valencia van Ajax winnen om de achtste finales te bereiken.