Van Bommel: Ben vooral blij dat iedereen fit is gebleven

PSV haalde geen hoog niveau tegen de Noren, vooral voor rust niet. Viergever: ,,De intentie was om snel druk te zetten. We waren statisch aan de bal. Het was een beetje aanmodderen. Er had meer overtuiging in moeten zitten.”



PSV beëindigde de groepsfase met 8 punten en werd in groep D derde achter LASK Linz en Sporting Portugal. Als de Eindhovenaren nog iets van het seizoen willen maken, is een overwinning bij Feyenoord in de eredivisie zondag noodzakelijk. ,,We moeten winnen in De Kuip. Dat kan ook. We kunnen dichter bij Ajax of AZ komen, maar zover kijken we niet. We moeten het eerst zelf doen.”