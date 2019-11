Van Bommel kent geen twijfel: Natuurlijk krijg ik het weer aan de praat

,,Je maakt het jezelf zo ontzettend moeilijk”, stelde de coach na afloop bij FOX Sports. ,,We maken twee organisatorische fouten in de beginfase bij twee ingooien. Dan sta je binnen het kwartier op achterstand. En vergis je niet; Sporting is gewoon een goede ploeg. We proberen nog terug te komen en kregen wel wat kansen, maar het is niet genoeg.” De meegereisde PSV-fans lieten zich aan het einde van het duel horen met de tekst ‘schaam je kapot’. Van Bommel kon daar wel begrip voor opbrengen. ,,Ja, dat is logisch. Wij zijn gefrustreerd, maar de fans natuurlijk ook. Er zaten er 2500 die helemaal vanuit Nederland hierheen zijn gereisd. We hebben er de pest in.”

Jonge groep

Hoewel het spel van PSV tegen Sporting bijzonder pover was, ziet Van Bommel het niet te somber in. ,,Tegen Heerenveen speelden we de eerste helft extreem goed. We hebben hier met fases ook een aantal goede aanvallen neergelegd. En deze groep is zo jong. Als je drie jaar verder bent, overkomen die fouten je niet bij bijvoorbeeld die inworpen.”



Van Bommel vertelde in september nog dat hij de huidige selectie van PSV beter vindt dan die van vorig seizoen. ,,In de breedte, ja”, zei hij nu. ,,Als je de boel analyseert, zie je dat we Luuk de Jong, Hirving Lozano en Angeliño zijn kwijtgeraakt. Dat zijn vijftig doelpunten en twintig assists. Zij zijn moeilijk te vervangen. Donyell Malen is bezig aan zijn eerste seizoen als basisspeler. En van Mohamed Ihattaren mag ik niet verwachten dat hij het team op sleeptouw neemt. In de toekomst wel, nu nog niet.”



De handdoek wil Van Bommel ook na de blamage in Lissabon niet in de ring gooien. ,,Ik zie altijd perspectief. Waar? Nou, hoe de spelers trainen, de energie die erin zit. Dat ziet er goed uit. Krijg ik het weer aan de praat? Natuurlijk.”



