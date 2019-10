Van Bommel onderschat Rosenborg niet: 'Zij hebben vijf jaar meer ervaring’

PSV speelde het openingsduel tegen Sporting Portugal (3-2) twee weken terug met een elftal waar de gemiddelde leeftijd 23 jaar was. Rosenborg voetbalde tegen LASK Linz (1-0 verlies) met een groep van gemiddeld 28 jaar oud. ,,Zij hebben vijf jaar meer ervaring en dat betekent om en nabij de 150 wedstrijden en nog meer trainingen in de benen", rekende Van Bommel woensdag in Trondheim voor. ,,Dat kan zeker een voordeel zijn." Volgens de Limburger is er in groep D van de Europa League niet echt een favoriet. ,,Iedereen kan van iedereen winnen", verwacht Van Bommel, die de beschikking heeft over bijna al zijn spelers. Bij PSV ontbreken alleen de al langere tijd afwezigen Ibrahim Afellay, Gastón Pereiro en Sam Lammers.

Noorwegen

PSV speelde in de kwalificatie voor de Europa League ook al in Noorwegen. In de derde voorronde wonnen de Brabanders moeizaam bij FK Haugesund. In het Philips-stadion bleef het 0-0. Haugesund is de huidige nummer acht uit de Noorse competitie en Rosenborg staat op de vierde plek. ,,We zijn niet in een situatie om te zeggen dat we overal zomaar kunnen winnen. Rosenborg staat bekend om het spelen van de lange bal, maar ze hebben veel meer kwaliteiten. Ze kunnen ook over de grond goed voetballen.”