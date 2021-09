Van Bommel snakt naar eerste zege als coach in CL-groepsfase: ‘Fijn dat je me eraan herinnert’

Duel met LilleMet twaalf punten uit vier wedstrijden kende Mark van Bommel een historisch goede seizoenstart met VfL Wolfsburg in de Bundesliga. Vanavond wacht in de Champions League een uitduel met het Lille van Sven Botman (21.00 uur). De Nederlandse coach hoopt daarin zijn eerste zege in de groepsfase van het miljardenbal te boeken.

,,Fijn dat je me er nog even aan herinnert", zei Van Bommel lachend na de eerste vraag op de persconferentie. Daarin werd de Nederlandse coach namelijk geconfronteerd met het feit dat hij nog altijd wacht op zijn eerste zege als coach in de groepsfase van de Champions League. In het seizoen 2018/19 speelde Van Bommel met PSV in de Champions League tegen FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. Op bezoek bij Inter en thuis tegen Tottenham werd gelijkgespeeld, verder werden alle wedstrijden verloren. FC Barcelona was in Eindhoven met 1-2 te sterk en in Camp Nou met 4-0. Op bezoek bij Tottenham en thuis tegen Inter werd beide keren met 2-1 verloren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoe Van Bommel die statistiek gaat doorbreken? ,,We gaan ons zo goed mogelijk voorbereiden, maar er zijn veel details die een wedstrijd kunnen bepalen. We gaan er natuurlijk alles aan doen om te winnen, maar dat is niet zo makkelijk in de Champions League. We spelen tegen alleen maar goede tegenstanders dus de voorpret is heel groot", sprak een goedgehumeurde Van Bommel, die als speler de Champions League won met FC Barcelona in het seizoen 2005/2006. Hij won toen als basisspeler de finale met 2-1 van Arsenal.

Volledig scherm Mark van Bommel viert de Champions League-winst nadat Arsenal met 2-1 werd verslagen. © REUTERS

VfL Wolfsburg is ingedeeld in Groep G met naast Lille ook RB Salzburg en Sevilla. Een groep met perspectief dus. ,,Maar dat zullen de andere tegenstanders ook denken. Champions League-wedstrijden zijn altijd speciaal, want je speelt tegen de beste teams van de wereld en de vreugde daarvoor is altijd groot, of je nu speler of trainer bent", aldus Van Bommel.

Waar Van Bommel, met Wout Weghorst en Micky van de Ven in zijn selectie, perfect begon aan het nieuwe seizoen, daar begonnen Sven Botman en Lille met slechts één zege in de eerste vijf wedstrijden van het nieuwe Ligue 1-seizoen. En dat terwijl die ploeg vorig jaar nog kampioen van Frankrijk werd. Van Bommel daarover: ,,Ik weet niet wat er met ze aan de hand is. Misschien zijn de tegenstanders beter geworden, maar Lille blijft een goede ploeg. Ze werden niet voor niets kampioen van Frankrijk dus we gaan ze zeker niet onderschatten.”

Bekijk hieronder onze Champions League-video's: