Van Dijk beste speler van finale: ‘Zó trots op de ploeg’

,,Ik ben trots, zó trots op onze ploeg. Hier mag iedereen volop van gaan genieten’', glunderde Van Dijk bij Veronica. Met ploeggenoot Georginio Wijnaldum kan hij zich echter nog niet helemaal laten gaan. Komende week wacht met Oranje nog de finaleronde van de Nations League in Portugal.



,,We zijn gegroeid, in alle opzichten’', antwoordde Van Dijk op de vraag waarom het nu wel is gelukt in de finale en vorig jaar niet tegen Real Madrid (1-3). ,,Als mens, als speler en als team hebben we een sterke ontwikkeling doorgemaakt. We werken keihard en hebben alles voor elkaar over. Of dit het begin is van meer titels? Ik hoop het wel.’’



Van Dijk roemde ook de fanatieke en omvangrijke achterban van Liverpool. ‘’De saamhorigheid is groot. Onze fans leven en sterven voor de club. Ook als we de titel niet hadden gewonnen, zouden ze er voor ons geweest zijn. Dat geeft een heel goed gevoel.’’