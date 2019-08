Van Dijk strijdt met Messi en Ronaldo om prestigieuze UEFA-prijs

De winnaar wordt op donderdag 29 augustus bekendgemaakt bij de loting voor de poulefase van de Champions League in Monaco. De jaarlijkse UEFA-prijs wordt sinds 2011 bij die gelegenheid uitgereikt aan de speler van het beste voorgaande seizoenen, waarbij wordt gekeken naar de prestaties in de eigen competitie en in de Champions League. Zeven van de acht voorgaande winnaars wonnen in het seizoen voor de prijsuitreiking de Champions League; alleen Andrés Iniesta niet in augustus 2012, toen Chelsea drie maanden eerder de Champions League won. Van Dijk kan de eerste Nederlander worden die de prestigieuze UEFA-prijs wint. Arjen Robben werd derde in 2014 achter Cristiano Ronaldo en Manuel Neuer. Het stemmen wordt gedaan door 55 sportjournalisten uit Europa en 80 coaches die afgelopen seizoen met hun clubs uitkwamen in de Champions League en Europa League.



Van Dijk is net als Matthijs de Ligt ook genomineerd voor de prijs van beste verdediger van vorig seizoen in de Champions League. Frenkie de Jong behoort tot de drie kanshebbers in de categorie beste middenvelder. Van Dijk, De Ligt en De Jong behoren ook tot de tien genomineerden voor de FIFA The Best Award. Deze wordt op maandag 23 september uitgereikt in Milaan.