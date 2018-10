Vermoedens van matchfixing bij CL-duel PSG - Rode Ster

De UEFA heeft de Franse autoriteiten erop gewezen dat er mogelijk sprake is van matchfixing in de Champions League-partij tussen PSG en Rode Ster Belgrado. Dat meldt het Franse L’Équipe. Een Servisch bestuurslid zou bijna vijf miljoen euro hebben ingezet op een nederlaag met minstens vijf doelpunten verschil van zijn eigen team. Het werd in Parijs 6-1.