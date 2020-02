Vinícius woedend: ‘We zijn Real Madrid, we worden altijd benadeeld’

Vinícius Júnior had met een assist nog een belangrijke bijdrage aan de 1-0 van Real Madrid in de tweede helft, maar de Braziliaan zag vervolgens hoe Manchester City met twee goals binnen vijf minuten de score helemaal omkeerde. Eerst was het Gabriel Jesus die de 1-1 binnen kopte, waarna Kevin De Bruyne vanaf de stip voor de 1-2 zorgde. Over die gelijkmaker van landgenoot Jesus is Vinícius woest.

,,Het hele stadion zag dat Gabriel Jesus Sergio Ramos duwde. Hij deed precies hetzelfde als ik in de eerste helft ten opzichte van Riyad Mahrez. Toen werd er wel gefloten", sprak Vinícius na afloop. ,,Wij worden altijd benadeeld. We zijn het team dat het vaakst de Champions League heeft gewonnen en dat zal dus ook altijd zo blijven. Deze overtreding was overduidelijk dus ik snap niet waarom er niets aan gedaan werd.”

In de Champions League is ook de VAR aanwezig, maar ook die greep niet in. ,,Onbegrijpelijk", vindt de vleugelaanvaller van Real Madrid, die nog wel vertrouwen houdt in de return. Deze zal gespeeld moeten worden zonder Sergio Ramos, die vlak voor tijd met een rode kaart werd weggestuurd.