Vitesse onder aanvoering van wervelende Tannane simpel langs Mura

Door Lex Lammers



Vitesse wil in de Conference League overwinteren. In de groep met Spurs en Rennes, die in hun onderlinge strijd uitkwamen op 2-2, is dat een helse klus. Maar de Arnhemse formatie was vanavond in stadion Ljudski Vrt in Maribor alvast een klasse beter dan Mura, de kampioen van Slovenië. De Gelderse eredivisionist toonde zich alleen ook erg slordig in de afwerking. Mura hield daardoor tot diep in de tweede helft uitzicht op een punt. Er waren zelfs hachelijke momenten voor de goal van Markus Schubert.