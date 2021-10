Vitesse tegen Spurs voor het eerst in zeven jaar in uitverkocht Gelredome

Volgens een woordvoerder van Vitesse is dat het hoogste aantal voor zijn club in ruim zeven jaar. In april 2014 was het duel met Ajax volledig uitverkocht. Destijds waren voor die wedstrijd 25.500 tickets verkocht.



Tottenham Hotspur leidt na twee speelronden in groep G met 4 punten. Vitesse staat met 3 punten op de derde plaats. In de Premier League staat de club uit Londen op de vijfde plaats met 15 punten na acht duels. Vitesse staat in de eredivisie met 16 punten na negen duels op de zesde plaats.