Voetbalpodcast | ‘Ten Hag had Blind eerder moeten wisselen’

Ajax speelde in de Champions League met 2-2 gelijk tegen Benfica. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff de wedstrijd na met Mikos Gouka die ‘spelers door het ijs zag zakken’, maar ook Jurriën Timber zag uitblinken. Verder bespreken ze de nieuwe trainer van Sparta, PSV en Vitesse in de Conference League en wat kost het vervangen van je voetbalveld in februari?

Zo makkelijk als het de laatste keer in Lissabon ging voor de Champions League, zo moeizaam ging het voor Ajax tegen Benfica. ,,Ajax begon goed, zoals wel vaker in het toernooi. Maar de tweede helft hebben ze wel geluk gehad dat het maar 2-2 bleef. Benfica kreeg wel veel kansen. Bovendien gebeurde er van alles in het veld. Spelers die door mand vielen, spelers die bleven staan, spelers die door het oog van de naald kropen.’’

Waar Timber achterin uitblonk bij Ajax. ,,Die gaat echt een toptransfer maken naar een grote club’’, voorspelt Gouka. Er was ook de moeizame wedstrijd van Daley Blind. ,,Toen ze bij Benfica doorkregen dat het over de kant van Blind moest, kregen ze kans na kans. Ik vind ook dat Ten Hag te laat was met hem wisselen voor Tagliafico. Het verbaasde me ook dat Berghuis bleef staan. Die liep op een gegeven moment alleen maar achter zijn man aan. Dat past niet bij hem.’’

Seizoen Schmidt redden

Vanavond komen PSV en Vitesse in actie in de Conference League. De Eindhovenaren moeten naar Maccabi Tel Aviv en verdedigen een 1-0 voorsprong. ,,Dit duel moet PSV wel winnen. In de eredivisie wordt het lastig om Ajax te passeren. In de beker kan je de finale halen, maar tref je mogelijk weer Ajax. Dus moet het succes voor Schmidt in de Conference League komen om met opgeheven hoofd te vertrekken uit Eindhoven.’’

