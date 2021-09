Vormer, Lang en Dost kunnen borst natmaken: Messi en Neymar terug in PSG-selectie

Trainer Mauricio Pochettino kan woensdag in Brugge wel een beroep doen op Messi, Neymar en Paredes. Di María ontbreekt in het Jan Breydelstadion vanwege een schorsing, net als Idrissa Gueye. Zij kregen vorig seizoen rood in de halve finale van de Champions League tegen Manchester City en zijn geschorst. Marco Verratti, Sergio Ramos en Layvin Kurzawa ontbreken vanwege fysieke problemen in de selectie van Pochettino. Georginio Wijnaldum behoort wel tot de groep van 22 spelers.



Messi debuteerde vlak voor de interlandperiode bij PSG, als invaller in het gewonnen competitieduel met Stade Reims. De Argentijn kan in Brugge zijn eerste Europese speelminuten maken voor de Franse club. Noa Lang, Ruud Vormer en Bas Dost kunnen hun borst dus natmaken.