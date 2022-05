Vroege vertrekkers hebben spijt en moeten comeback Real Madrid buiten stadion volgen

Met videoReal Madrid had gisteravond in de 89ste minuut nog twee goals nodig voor een verlenging, maar de ploeg van Carlo Ancelotti had ondanks flink wat kansen toen nog altijd niet op doel geschoten. Twee minuten later stond het 2-1 door twee goals van invaller Rodrygo, maar niet iedereen met een kaartje maakte dat nog mee.

Tientallen supporters van Real Madrid waren op dat moment al buiten het Estadio Santiago Bernabéu en hoorden plots het gejuich van de tienduizenden fans die nog wel tot de laatste minuut hoop bleven houden. Na de goals van de Braziliaanse invaller Rodrygo (in minuut 90 en 91) wilden vele vroege vertrekkers plots niet meer naar huis of naar een restaurant voor een late maaltijd, maar dolgraag terug het stadion. Dat konden de stewards van Real Madrid echter niet toestaan: vertrokken is vertrokken.

De Spaanse sportkrant Marca schrijft over tientallen fans, die ondanks alle mogelijke pogingen om terug te keren naar hun plek in het stadion, geen andere keuze had dan de verlenging van de wedstrijd te kijken vanaf het trottoir op hun mobiele telefoon en te luisteren naar het geluid vanuit het stadion. In de verlenging maakte Karim Benzema al vroeg de beslissende 3-1, nadat City-captain Rúben Dias hem onderuit had gehaald in het strafschopgebied.

Real Madrid staat op zaterdag 28 mei in het Parc des Princes in Saint-Denis tegenover Liverpool. De Spaanse recordkampioen was al dertien keer de beste van Europa en won liefst zeven van de zeven finales die het speelde in de Champions League.

