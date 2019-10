Vrouwenploeg FC Twente wil stunten tegen Wolfsburg

Jansen had zich twee weken geleden net bij het Nederlands team gemeld toen Twente bij de loting voor de Champions League werd gekoppeld aan Wolfsburg, de Duitse club van mede-international Dominique Bloodworth. ,,We kwamen elkaar direct na de loting tegen op de gang. Toen hebben we het er even over gehad. 'Do' vindt het ook leuk om tegen een Nederlandse ploeg te spelen", aldus Jansen, die vorig seizoen in de eredivisie achttien doelpunten maakte.



De vrouwenploeg van Wolfsburg behoort tot de Europese top. De groen-witte brigade, met daarin topspelers als Pernille Harder, Alexandra Popp en Lara Dickenmann, werd de afgelopen drie jaar kampioen van de Bundesliga. In 2013 en 2014 won Wolfsburg de Champions League, daarna moest de Duitse equipe in de finale twee keer buigen buigen voor Olympique Lyon, de meest succesvolle vrouwenploeg van de laatste jaren. Ajax maakte vorig seizoen in de achtste finales van de Champions League kennis met de kracht van Lyon, dat over twee duels met maar liefst 13-0 te sterk was.