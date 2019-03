Waar moet Ajax op hopen bij loting kwartfinale Champions League?

‘Van Dijk is goed, maar niet de Messi onder de verdedi­gers’

14 maart Virgil van Dijk vertolkte gisteravond een hoofdrol in de overwinning op Bayern München (1-3) en loodste daarmee Liverpool naar de kwartfinales van de Champions League. De Engelse media prijzen de Oranje-aanvoerder de hemel in. Is de euforie rondom zijn persoon terecht of zijn we aan het doorslaan?