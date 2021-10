Was dit de beste wedstrijd onder Ten Hag? ‘Kan me nog een avond in Madrid herinneren’

Erik ten Hag zag Ajax tegen Borussia Dortmund (4-0) misschien wel de beste wedstrijd onder zijn leiding spelen. ,,Al kan ik me ook nog een wedstrijd in Madrid herinneren”, doelde hij op een memorabele zege op Real (1-4). ,,Maar veel beter dan vanavond hebben we niet vaak gespeeld denk ik.”

,,Het was een fantastische uitvoering in een geweldige ambiance”, zei Ten Hag. ,,We hebben als ploeg en staf genoten. En het publiek ook. We hebben er met z’n allen een groot feest gemaakt. Het publiek was de grote winnaar. Ook omdat Borussia Dortmund ook wilde aanvallen.”

Daley Blind werd als man van de wedstrijd verkozen. ,,Maar Berghuis was ook fantastisch en wat dacht je van Remko Pasveer”, zei Ten Hag. ,,We hebben collectief uitgeblonken. We moeten nu genieten maar het kan beter. Ik heb nog kritische noten. We hebben nog te veel kansen gemist. En in de eerste helft gaven Pasveer, Álvarez en Antony de bal zo maar weg.”

Bekijk hieronder de samenvatting:

Klaassen en Berghuis

Ten Hag vond het niet lastig om Davy Klaassen te passeren voor Steven Berghuis. ,,Want Berghuis was bepalend tegen Sporting en Besiktas. Natuurlijk baalt Klaassen nu even. Maar ik zag geen reden om Berghuis niet op te stellen. En nogmaals, we hebben een brede selectie nodig.”

,,Als we met deze inzet blijven spelen, dan kan het wel eens een mooi seizoen worden”, vervolgde Ten Hag. ,,Maar dan moeten we wel steeds zoveel energie in de wedstrijd stoppen. Zondag spelen we tegen PSV en dan zullen we opnieuw top moeten zijn voor een zege.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.