Wat was de mooiste wedstrijd van 2018?

Liverpool was de club die de Champions League in 2018 de meeste kleur gaf, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum als vaste basisspelers. Na de overtuigende uitschakeling van FC Porto (0-5 en 0-0) en Manchester City (3-0 en 1-2) was AS Roma in de halve finale de laatste horde op weg naar de finale. De heenwedstrijd op een kolkend Anfield werd een prachtig spektakel. Tussen minuut 36 en 69 scoorde het aanvalstrio van Liverpool (Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané) samen liefst vijf keer. In de laatste tien minuut scoorde AS Roma nog twee keer, waardoor de return in Stadio Olimpico nog spannend bleef. Na de 5-2 op Anfield werd het een week later 4-2 in Rome, maar de twee goals van Radja Nainggolan in de slotfase kwamen te laat. Liverpool ging voor het eerst in tien jaar weer naar de Champions League-finale, maar daarin was Real Madrid (vierde CL-winst in vijf jaar) te sterk en Loris Karius te zwak: 3-1.