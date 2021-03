Wéér breekt Klaassen de ban: ‘Ze kwamen er niet aan te pas’

,,Het is nog geen kat in het bakkie, maar we zijn op de goede weg”, vervolgde de 28-jarige Ajax-middenvelder. ,,Vooraf hadden we voor 3-0 getekend.”



Volgens Klaassen had Ajax voor rust al ruim voor kunnen staan. ,,Het liep wel, maar de laatste pass was telkens verkeerd. Af en toe wilden we toch te snel”, meende Klaassen, die voor de zoveelste keer dit seizoen de openingstreffer maakte voor de landskampioen uit Amsterdam.



Klaassen: ,,Ik heb vooral een goede klik met Dusan Tadic. We hebben een goed gevoel voor elkaar waar we staan. Deze goal viel ook weer uit een lekkere combinatie.”