Welke Nederlanders kunnen we vanavond in actie zien?

Krasnodar

Een hoog eredivisiegehalte bij Krasnodar. Nederlanders Tonny Vilhena en Younes Namli spelen sinds dit seizoen voor de club uit het zuiden van Rusland. Met Marcus Berg (ex-PSV en FC Groningen) en Ari (ex-AZ) komt het aantal spelers met een eredivisieverleden op vier. Bijna had de ploeg zich voor het eerst in de nog prille historie geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Porto werd in de derde voorronde uitgeschakeld, maar tegen Olympiakos kwam Krasnodar tekort. De koploper van de Russische competitie moet het dit seizoen daarom doen met Europa League-voetbal.

Tonny Vilhena in het shirt van zijn nieuwe club Krasnodar.

Sevilla

Volledig scherm Luuk de Jong speelt sinds dit seizoen voor Sevilla. © EPA Ook dit seizoen weer Nederlandse inbreng bij drievoudig Europa League-winnaar Sevilla. Nadat Quincy Promes deze zomer vertrok naar Ajax, voegde de club uit Andalusië met Luuk de Jong direct weer een Nederlander aan de selectie toe. Onder trainer Julen Lopetegui is de kopsterke spits verzekerd van een basisplaats. Scoren voor de koploper van de Spaanse competitie deed De Jong, vorig seizoen goed voor 28 competitiegoals voor PSV, nog niet. Ook Nemanja Gudelj (ex-Ajax en AZ) staat onder contract bij Sevilla.

Eintracht Frankfurt

Drie seizoenen lang reeg Bas Dost bij Sporting Lissabon de doelpunten aaneen. Het was voor Eintracht Frankfurt reden om hem deze zomer naar Duitsland te halen. De Nederlander heeft ook bij zijn nieuwe club al laten zien het net makkelijk te kunnen vinden. In zijn debuutwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf wist de boomlange spits de bal al na elf minuten tegen de touwen te koppen.

Bij de Duitse club komt Dost landgenoot Jonathan de Guzman tegen, die door zijn nieuwe club niet is ingeschreven voor de Europa League. Vorig seizoen haalde De Guzman als basisspeler nog de halve finale van het toernooi.

AS Roma

Het zijn mooie weken voor Justin Kluivert bij AS Roma. Na een moeizaam eerste seizoen is de vleugelspits onder de nieuwe trainer Paulo Fonseca dit seizoen verzekerd van een basisplaats. Zondag maakte de 20-jarige Kluivert tegen Sassuolo (4-2) zijn eerste doelpunt van het seizoen. Als achtste finalist in de Champions League van vorig seizoen behoort Roma tot de favorieten voor de eindzege. Toch hebben de Romeinen met Borussia Mönchengladbach, Basaksehir en Wolfsberger zeker geen ‘makkie‘.

VfL Wolfsburg

Na een zeer behoorlijk seizoen plaatste Wolfsburg zich dankzij een zesde plaats in de Bundesliga voor de groepsfase van de Europa League. Ook nu is Nederland met Wout Weghorst en Jeffrey Bruma weer goed vertegenwoordigd bij de club uit het midden van Duitsland. Weghorst maakte in zijn eerste seizoen voor de club zeventien competitiegoals. Dit seizoen staat de teller voor de spits alweer op drie. Bruma kwam dit seizoen nog niet aan spelen toe voor de Duitse club.

Wout Weghorst juicht na zijn goal tegen Fortuna Düsseldorf vrijdag.

FC Basel

Eind augustus werd Ricky van Wolfswinkel succesvol geopereerd aan een aneurysma in zijn hersenen. Een rentree op de velden zit er voorlopig nog niet in voor de spits. Toch besloot zijn club Basel de 30-jarige Nederlander in te schrijven voor het Europa League-seizoen. De Zwitsers-recordkampioen schakelde eind juli PSV nog uit in de tweede voorronde van de Champions League. LASK Linz bleek een ronde later echter te sterk, waardoor Basel dit seizoen genoegen moet nemen met Europa League-voetbal.

Waar nog meer?

Volledig scherm Boy Waterman (links) speelt al sinds 2015 voor APOEL op Cyprus. © EPA Eljero Elia en Jeremain Lens maken bij hun Turkse clubs Istanbul Basaksehir en Besiktas regelmatig hun minuten. Hetzelfde geldt voor Jody Lukoki bij Ludogorets, de laatste acht seizoenen steevast de kampioen van Bulgarije. Ook Joeri de Kamps speelt in Oost-Europa, als sterkhouder op het middenveld bij Slovan Bratislava. Er zijn ook een aantal spelers die niet veel uitzicht hebben op speeltijd. Zo is doelman Boy Waterman bankzitter bij APOEL en wacht Bobby Adekanye na zijn overstap van Liverpool naar Lazio nog op zijn eerste minuten in de competitie. Tahith Chong en Timothy Fosu-Mensah zijn door Manchester United zelfs niet ingeschreven voor de Europa League, wat ook geldt voor Ola John bij Vitória SC.

Jody Lukoki is blij met zijn doelpunt.