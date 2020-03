Welke topvoetballers zijn positief getest op het coronavirus?

Eén keer eerder, in 1949, werd een groot voetbal­toer­nooi verschoven

Voor de tweede keer is een groot voetbaltoernooi met een jaar uitgesteld. Als gevolg van het coronavirus, dat ervoor heeft gezorgd dat in vrijwel heel Europa de nationale competities zijn stilgelegd, wordt het EK niet komende zomer gehouden, maar volgend jaar. De enige keer dat een groot voetbalevenement in vredestijd werd uitgesteld, was met het WK van 1950. Dat zou eigenlijk een jaar eerder worden gehouden.