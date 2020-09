Willem II prikkelt nieuwsgierigheid van Rangers-coach Gerrard

Willem II speelt tegen Rangers eerste Europees thuisduel in vijftien jaar

13:26 Nadat Willem II in de vorige ronde afrekende met het Luxemburgse Progrès Niederkorn, wacht vanavond het gerenommeerde Rangers FC. Voor de Tilburgers is het de eerste Europese thuiswedstrijd in vijftien jaar, al is vanwege de coronamaatregelen geen publiek welkom. De winnaar gaat naar de play-offs.