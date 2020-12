Wordt Sinisterra morgen de supersub van Feyenoord in Oostenrijk?

Qarabag kan niet in actie komen tegen Villarreal door coronagolf in selectie

8 december De wedstrijd in de Europa League tussen Villarreal en Qarabag gaat donderdag niet door. Qarabag, de kampioen van Azerbeidzjan, heeft te weinig spelers over om te kunnen voetballen in Spanje vanwege een uitbraak van het coronavirus binnen de selectie. Het duel was al niet meer van belang voor de eindstand in de poule.