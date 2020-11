Zege op Kiev vanavond geeft Koeman weer wat lucht bij Barcelona

Bezuinigingen FC Barcelona wil presidents­ver­kie­zin­gen in januari

2 november FC Barcelona hoopt de verkiezingen voor het voorzitterschap begin januari te houden. Carles Tusquets, waarnemend voorzitter, zei vanavond op een persconferentie dat dat het doel is. ,,We zullen de leden rond of kort na de feestdagen bijeen roepen, dat is ons idee.”