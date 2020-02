Ziyech terug bij Ajax voor return tegen Getafe

Tadic: We zijn in de val getrapt

20 februari Ajax wist wat het kon verwachten in de uitwedstrijd tegen Getafe in de zestiende finales van de Europa League. ,,En toch gaat het fout”, treurde Dusan Tadic na de nederlaag van 2-0. ,,We zijn gewoon in hun val getrapt. Dat mag niet. Dit is onacceptabel.”