Ziyech vol trots na Champions League-winst: ‘Dit is een kinderdroom die uitkomt’

Hoewel hij in de laatste twee wedstrijden van Chelsea tegen Manchester City nog tot scoren was gekomen, moest Ziyech het tijdens de finale van de Champions League doen met een hele wedstrijd als reserve. De vreugde was er na afloop niet minder om bij de interational van Marokko die vorig jaar Ajax inruilde voor Chelsea. ,,Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben. Dit is een kinderdroom die uitkomt. Ik heb er geen woorden voor", sprak Ziyech bij beIN Sports.

,,Het was een heel lastige wedstrijd van beide kanten. Iedereen stond heel goed waardoor er niet veel kansen waren, maar Mason vond een gaatje en nu zijn wij de gelukkige club", zo verwees Ziyech naar de assist van Mason Mount op Kai Havertz. ,,We moeten hiervan genieten en gaan het zeker vieren. Ik ben naar de club gekomen om prijzen te winnen en dat ik dan in mijn eerste seizoen meteen zo'n grote prijs mag winnen: ik ben héél trots.”

Ziyech speelde dit Champions League-seizoen in tien wedstrijden mee. Daarin kwam hij twee keer tot scoren. In de groepsfase tegen Krasnodar en in de achtste finale tegen Atlético Madrid.

