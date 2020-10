Zlatan jaagt op Henry en Larsson, PSV gedeeld recordhouder

Start EL-seizoen: dit moet je weten48 Europese clubs beginnen vanavond aan de groepsfase van de Europa League. Twaalf wedstrijden beginnen om 18.55 uur, de andere twaalf om 21.00 uur. Dit is wat je moet weten over het tweede clubtoernooi van Europa.

Door Marijn Abbenhuijs



Nederlandse recordhouders

AZ en PSV horen inmiddels bij het meubilair van de Europa League. De twee Nederlandse clubs komen voor in de lijstjes met meeste deelnames aan de groepsfase van het toernooi. PSV is gedeeld recordhouder als het gaat om het aantal keer dat een club in de groepsfase speelde sinds het toernooi de Europa League heet. Net als PAOK, Rapid Wien en Villarreal begint het vandaag voor de achtste keer aan de groepsfase van de Europa League. Lazio en Red Bull Salzburg, dit jaar Champions League-deelnemer, hadden al acht keer in een Europa League-poule ingedeeld gezeten.

Maar als je de groepsfase van de UEFA Cup, de voorganger van de Europa League, meeneemt, is AZ de absolute recordhouder. Het op één na sterkste Europese voetbaltoernooi heeft sinds 2004-2005 een poulefase. Sindsdien is AZ nu voor de elfde keer van de partij in dat stadium van de competitie. Dat is één keer vaker dan Villarreal.

PSV overleefde de groepsfase van de Europa League vijf keer. De laatste keer dat dat lukte, was in het seizoen 2014-2015 in een poule met Panathinaikos, Dinamo Moskou en Estoril. In 2010-2011 kwamen de Brabanders tot de kwartfinale, nadat hun Europa League-seizoen via de groepsfase was gegaan. Na overwinningen op Metalist Kharkiv, Sampdoria, Debrecen, Lille en Rangers verloren ze bij de laatste acht uiteindelijk van Benfica.

Volledig scherm Memphis Depay namens PSV in actie tegen Estoril in de Europa League op 27 november 2014. © AP

AZ kwam in zes van de tien eerdere gevallen door de poulefase heen. En vaak leidde dat tot een lang Europees avontuur. In het jaar van de invoering van de groepsfase in de UEFA Cup haalden de Alkmaarders uiteindelijk de halve finale, nadat ze in hun groep (toen nog bestaande uit vijf teams die onderling een halve competitie speelden) met Auxerre, Amica Wronki, Rangers en Grazer AK genoeg punten hadden gehaald om door te gaan. Drie keer strandden de Alkmaarders in de kwartfinale.

Feyenoord al vijf jaar niet overwinterd

In vergelijking met PSV en AZ heeft Feyenoord een veel minder rooskleurige geschiedenis in de groepsfase van de Europa League. Pijnlijk genoeg overwinterden de Rotterdammers sinds de UEFA Cup het poule-systeem invoerde nog maar drie keer in het Europese voetbal. Bovendien was het in alle drie die gevallen één ronde later alsnog klaar. Feyenoord is dit seizoen voor de zevende keer ingedeeld in een UEFA Cup- of Europa League-poule. In 2004-2005, 2006-2007 en 2014-2015 kwam het de groepsfase ook door.

Het is dus vijf jaar geleden dat Feyenoord Europees overwinterde. In 2014-2015 werd het groepswinnaar in een poule met Sevilla, Standard Luik en HNK Rijeka. Vervolgens verloor de ploeg, toentertijd onder leiding van trainer Fred Rutten, bij de laatste 32 van AS Roma. Het wordt dus tijd dat de toernooiwinnaar van 2002 weer eens een Europees succesje boekt. Dat moet gebeuren in een poule met het Kroatisch Dinamo Zagreb, het Oostenrijkse Wolfsberger en het Russische CSKA Moskou.

Volledig scherm Feyenoord was in 2014 groepswinnaar in een poule met Sevilla, Standard Luik en Rijeka. © Pim Ras Fotografie

Tegen die Russische ploeg speelde Feyenoord al twee keer eerder in de UEFA Cup. In het seizoen 1996-1997 versloeg het CSKA Moskou in de eerste ronde. Feyenoord won toentertijd met 0-1 in de Russische hoofdstad en speelde thuis met 1-1 gelijk. De jongste herinnering aan CSKA Moskou is een stuk minder fijn. In 2008-2009 eindigde Feyenoord puntloos als laatste in een poule waarin ook de Russen zaten. CSKA Moskou won toen in de Kuip met 1-3.

Vijf debutanten

Het is voor vijf van de 48 deelnemers het debuut in de poulefase van de Europa League. Het gaat om Royal Antwerp FC, Granada, Leicester City, Omonia Nicosia en Sivasspor. Royal Antwerp deed wel al acht keer mee aan de UEFA Cup en werd vorig seizoen in de laatste voorronde voordat het hoofdtoernooi begon verslagen door AZ. De club uit Antwerpen deed ook al eens mee aan de Europa Cup I (in 1957-1958) en haalde in 1992-1993 de finale van de Europa Cup II.

Volledig scherm Leicester City deed na het kampioensjaar (20152016) al mee aan de Champions League en leek dat lange tijd ook dit seizoen te gaan doen, maar werd vorig seizoen uiteindelijk nog vijfde. © Pool via REUTERS Dan zijn de andere debutanten een stuk minder ervaren in Europa. Al overwinterde Leicester City drie seizoenen geleden nog in de Champions League. Daar strandde het, een jaar na hun wonderbaarlijke Premier League-titel van 2016, uiteindelijk pas in de kwartfinale tegen Atlético Madrid. Leicester City is bovendien de zestiende Engelse club die meedoet aan de groepsfase van de Europa League.

Voor Granada is dit seizoen echt het allereerste uit de clubgeschiedenis waarin het Europees voetbal speelt. De Catalaanse club speelde tussen 1977 en 2011 niet op het hoogste niveau in Spanje en vocht daarna vooral tegen degradatie. Vorig seizoen werd de club ineens zevende, goed voor plaatsing voor de Europa League. In de voorronden versloeg het KS Teuta Durrës uit Albanië, Lokomotivi Tbilisi uit Georgië en het Zweedse Malmö FF. Nu wacht onder meer een confrontatie met PSV.

Omonia Nicosia kwalificeerde zich sinds de invoering van de groepsfase in de UEFA Cup op drie seizoenen na altijd voor Europees voetbal, maar kwam nooit door de voorronden heen. Sivasspor maakte alleen in het seizoen 2009-2010 kans op het halen van de groepsfase van een Europees toernooi. Het verloor toen in de voorronde van de Champions League van Anderlecht en in de daaropvolgende voorronde van de Europa League van Shakhtar Donetsk.

Volledig scherm Granada debuteert vanavond in Eindhoven in de Europa League. © ANP

Ibrahimovic jaagt op Larsson en HenryEén van de meest opvallende spelers in de groepsfase van de Europa League is Zlatan Ibrahimovic. De 39-jarige spits van AC Milan speelde in zijn carrière al met Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint Germain en Manchester United Europees voetbal. In de meeste gevallen was dat in de Champions League. Slechts met Ajax, Manchester United en nu AC Milan kwam hij uit op het tweede niveau in Europa.

Daarin maakte hij acht van zijn in totaal 57 treffers in Europees verband. Daarmee staat hij dertiende in de eeuwige ranglijst van topscorers in de Europese clubtoernooien. Als hij dit seizoen nog twee keer scoort, komt hij naast zijn voormalig teamgenoten Henrik Larsson (bij Zweden) en Thierry Henry (bij FC Barcelona) op een gedeelde elfde plek terecht. Om de top-10 in te gaan, moet hij minstens vijf keer scoren. Sergio Agüero, Ruud van Nistelrooy en Gerd Müller staan met 62 doelpunten gedeeld achtste op de lijst, die met 131 goals wordt aangevoerd door Cristiano Ronaldo.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic maakte zaterdagavond weer twee goals tegen Internazionale. © AP