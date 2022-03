Zorgen bij PSG: Kylian Mbappé loopt in aanloop naar kraker tegen Real blessure op tijdens training

Ajax laat Benfica in intens gevecht twee keer terugkomen, maar houdt zicht op CL-kwartfina­le

Ajax heeft in een zinderend voetbalgevecht in Estádio Da Luz nog geen afstand kunnen nemen van Benfica in de achtste finale van de Champions League. Door een dramatische tweede helft moet de ploeg van de eens nalatige trainer Erik ten Hag over drie weken de razende Portugezen alsnog zien te verslaan: 2-2.

24 februari