Alle lichtjes schitteren weer in de Haagse kerststraat: ‘Als ik naar de Action ga, laat ik geen lampje achter’

met videoMedio oktober is het, maar vrijwel ieder huis aan de Haagse Dr. C. Hofstede de Grootstraat is al voorzien van een overdaad aan lampjes. Joey Vink zorgt er eigenhandig voor dat elke gevel baadt in het licht, de energiecrisis ten spijt. ,,Juist in een donkere tijd moet je je eigen lichtpuntjes maken.”