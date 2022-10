Bij deze mobiele supermarkt hoef je niet te betalen als je het financieel moeilijk hebt

Zeldzame vogel sinds 40 jaar in Nederland, vogelspot­ters massaal naar Bunne

Vogelspotters reizen vandaag massaal af naar Bunne in Noord-Drenthe om daar de geelbrauwgors in het echt te bewonderen. Het kleine vogeltje leeft normaal in China en Oost-Siberië, maar is nu sinds 40 jaar weer in Nederland geland.

22 oktober