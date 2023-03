Eerste kievitsei van 2023 gevonden door Klaas: 'Ik word van alle kanten gefeliciteerd’

Podcast Over de Liefde: ‘Ik werd op mijn 75ste smoorver­liefd’

Debby Gerritsen praat in haar podcast Over de liefde met bekende gasten over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is actrice en schrijfster Ineke Swanevelt te gast om te praten over seks en liefde op latere leeftijd. ‘Seks is voor mij hetzelfde als genieten van een roomsoes’