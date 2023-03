Genoeg van dat natte en koude weer? Met deze vier tips krijg je het lentegevoel 🌞

Caroline (45) is de allerbeste gastvrouw van Nederland: ‘Probeer altijd mezelf te zijn’

Charmant, empathisch en vooral ontzettend gastvrij. Caroline Berends-Proot (45) is het allemaal. De prestigieuze restaurantgids Gault & Millau verkoos de gastvrouw van restaurant De Nederlanden in Vreeland tot ‘Gastvrouw van het jaar 2023'. ,,Ik was totaal overrompeld.”