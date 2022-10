Kristel (28) vertrok uit Nederland en werkt nu vanaf het strand in Bali: ‘Elke dag voelt als een feestje’

Gonda (56) al 30 jaar dé blije vuilnis­vrouw

Gonda (56) is al dertig jaar gelukkig als vuilnisvrouw. ,,Ik krijg vaak veel duimpjes omdat ik natuurlijk een vrouw ben. Ze zeggen dan: 'Wat is dat stoer.' Nou ik voel me ontzettend stoer in die auto”, zegt ze lachend.