Mannenlingerie mag gezien worden: ‘Het wordt tijd dat we het gaan zien als sexy’

Mannenlingerie? Ja, lingerie. Want de tijd dat we het ondergoed noemden, moet voorbij zijn. Trendwatchers weten het zeker: mannenlingerie is bezig aan een opmars. Een goede zaak, vinden de Noord-Bevelandse Edwin en Erwin. Want nog te vaak wordt ondergoed voor mannen als puur functionele kleding gezien. Als mannen hun ondergoed gebruiken als modestatement, is dat vaak alleen vanwege het merknaampje op de elastische band van een boxer. ,,Zonde, als je het niet als een deel van je outfit ziet. Met de juiste lingerie kun je je zelfvertrouwen een boost geven”, zegt Erwin.