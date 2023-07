Oh jee, de speedo is terug van weggeweest

Klein en strak was jarenlang uit de mode, de zwembroek moest vooral groot en wijd. Maar tijden veranderen: de strakke zwemslip is bezig met een opmars.

We noemen ’m hier oneerbiedig de ballenknijper en bij de Britse buren staat-ie gekscherend bekend als de parkietensmokkelaar (‘budgie smuggler’), maar de cijfers van Speedo - de fabrikant van het vaak verguisde stuk badkleding - liegen er niet om. In 2023 zijn de verkoop en bestellingen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika met meer dan 200 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar.

De strakke zwemslip is dus weer terug, al zult u ’m (nog) niet zo massaal aantreffen op de Nederlandse stranden zoals in de jaren zeventig en tachtig nog het geval was, denkt stylist Bastiaan van Schaik. ,,Als je kijkt naar de stranden in Zuid-Europa, dan zie je ’m veel meer. De Italiaanse of Franse man is bewuster bezig met zijn lichaam en zal ook vaker dan de Nederlandse man denken: ik kan het hebben. Ik vermoed dat het in Nederland niet zo'n vaart zal lopen, dat laat de groepsdruk niet toe.”

In Australië is de slip inmiddels ‘een van de best verkochte stijlen’, meldt Kirsty Saddler van Speedo aan CNN. Volgens haar is de opleving te danken aan ‘het feit dat het een veelzijdige stijl is die werkt voor alle leeftijden’. ,,Een klassieke zwarte slip doet het goed bij de volwassen man in St. Tropez, terwijl een slip met neonprint het goed doet op feesten op het strand van Ibiza.”

Een man in zwemslip op Bondi Beach, Australië.

En zoals met meer modetrends, is het misschien niet heel opmerkelijk dat dit ietwat controversiële kledingstuk terugkeert, zoals we eerder ook de snorren, matjes in de nek en sokken in sandalen weer in het straatbeeld zagen. ,,Bij de recente mannenmodeshows zag ik de strakke slips zeker voorbijkomen, maar wees gerust: er zijn ook nog genoeg shorts op de catwalk. Er zijn nu gewoon meer smaken”, zegt Van Schaik. En in sommige doelgroepen is de Speedo nooit echt weggeweest, zoals onder wedstrijdzwemmers en een deel van de homogemeenschap.

De invloed van de Instaboys

De stylist vermoedt dat de strakke zwemslip nu vooral weer in zwang is door de invloed van de ‘Instaboys’, mannen op sociale media die erg bezig zijn met hun lichaam. ,,Ik zie ze voorbijkomen op grote accounts, zoals die van de Nederlandse influencer Levy van Wilgen (1 miljoen volgers) of acteur Ferry Doedens (267.000 volgers). Die willen graag hun waar laten zien, maar dat mag niet volgens de regels op Instagram, dus biedt de strakke slip uitkomst”, legt Van Schaik uit. Een belangrijk detail: ,,Anders dan vroeger, toen je je geslachtsdeel in een soort bolletje erin deed en je eigenlijk niet echt iets zag, is het nu de bedoeling dat je ’m op zo’n manier vouwt dat je zaakje goed zichtbaar is.”

Influencer Levy van Wilgen op Ibiza.

Goed, voor wie dat te ver gaat, somt Van Schaik nog wat voordelen op van die goeie, oude Speedo. ,,Het is een stuk hygiënischer, daarom is-ie in Franse zwembaden vaak ook verplicht. Want wat jongens in Nederland vaak doen, is een zwemshort óver hun onderbroek. Zo’n zwembroek is gemaakt om snel te drogen, maar die katoenen onderbroek niet en die blijft dus vochtig. Dat is onhygiënisch”, zegt de stylist. ,,En eerlijk: hij is praktisch om in te zwemmen, zonder dat ’ie aan je benen plakt. En hij is ideaal om mee te zonnen, je wordt veel mooier bruin.”

