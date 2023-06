Roelie zag hoe Jake (14) gepest werd: ‘Ik dacht gelijk: die jongen moet geholpen worden’

Een hond in de klas? Op deze basis­school is het de normaalste zaak van de wereld

Een aai over z’n bol hier, even kroelen daar. Schoolhond Spikkel hoort er helemaal bij op basisschool De Grondtoon in Bunschoten. Het dier komt wekelijks mee met docent Aline Timmer. Voor de kinderen is het inmiddels de normaalste zaak van de wereld dat er zo nu en dan een hond door het klaslokaal sjokt. „Hij vindt echt alles goed.”