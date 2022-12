Van frikadel tot vibrator: de kerstboom heeft dit jaar een persoonlijk element

Toen RET het verhaal van Damian hoorde, werd rode loper uitgerold: ‘Deze jongen móeten we uitnodigen’

De droom van de Kralingse Damian (11) uit groep 8 is uitgekomen. Zijn liefde voor de RET is zó groot, dat het Rotterdamse vervoersbedrijf na een verhaal in het AD niet anders kon dan hun grootste fan uitnodigen. Deze jonge tramofiel kan niet wachten tot hij oud genoeg is om trambestuurder te worden. Woensdag maakte hij voor het eerst een rit.

8 december