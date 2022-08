Bambi 80 jaar: wat weet jij van de film?

Dochter Fidel Castro steunt castingkeu­ze James Franco na kritiek om afkomst

Alina Fernández, de dochter van Fidel Castro, heeft geen er geen moeite mee dat acteur James Franco is gecast om haar vader te spelen in Alina of Cuba, de aankomende speelfilm over haar leven. Fernández reageert daarmee op de kritiek dat het ongepast zou zijn om Franco voor deze rol te vragen omdat hij geen Latijns-Amerikaanse achtergrond heeft.

