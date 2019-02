Bruno Ganz was beste vertolker Hitler

De manier waarop hij Der Führer in zijn nadagen speelde in Der Untergang – opvliegend, kwetsbaar, wanhopig en radeloos - staat ver boven de honderden vertolkingen van andere acteurs die de nazileider ooit hebben gespeeld op het witte doek.



Ganz, twee jaar geleden nog te gast op het festival Film by the Sea in Vlissingen waar hij voor zijn oeuvre werd geëerd, bouwde zowel op toneel als in filmproducties een imposante carrière op. De acteur, zoon van een fabrieksarbeider en Italiaanse moeder, speelde in 122 film- en televisieproducties, waarvan Der Amerikanische Freund van Wim Wenders, de verfilming van een misdaadroman van Patricia Highsmith, een van zijn betere vertolkingen was. Ook was hij twee jaar geleden nog te zien als dr. Sigmund Freud in Der Trafikant.



Maar Ganz zal altijd toch in de herinnering blijven voor zijn rol als de aftakelende Hitler in zijn Berlijnse bunker. In een interview over Der Untergang verklaarde de Zwitser dat hij lang aarzelde om deze rol te accepteren. ,,Mensen in mijn omgeving die ik hoogschat adviseerden mij om de rol niet te spelen. Het was toch een soort taboe onder acteurs.’’



