Deze week nieuw op Netflix: Brooklyn Nine-Nine, Love is Blind en Tall Girl 2

Series

Brooklyn Nine-Nine - seizoen 7

In het zevende seizoen van sitcomhit Brooklyn Nine-Nine krijgt het team met een aantal grote veranderingen te maken. Holt (Andre Braugher) is gedegradeerd van chef naar wijkagent en heeft daar heel veel moeite mee. Ondertussen proberen Jake (Andy Samberg) en Amy (Melissa Fumero) een kindje te krijgen.

Disenchantment - seizoen 4

Animatieserie Disenchantment sloot het derde seizoen af met een aantal grote plottwists. Nadat koning Zøg niet langer kon heersen, werd prinses Bean gekroond tot koningin, maar haar positie begint gelijk al te wankelen. In seizoen 4 zien we dat het belangrijk is dat Bean ervoor zorgt dat ze nu eindelijk eens volwassen wordt.

Inventing Anna - seizoen 1

De waargebeurde miniserie Inventing Anna bewijst dat je alles op Instagram met een korreltje zout moet nemen. We volgen de rijke Anna Delvey (Julia Garner uit Ozark) die niet alleen een hit is op Instagram, maar ook binnen de sociale elite van New York. Overal waar ze komt, laat ze niet betaalde rekeningen achter en steeds meer mensen twijfelen aan haar verhaal. Is zij echt een erfgename of licht zij de boel op?

Love is Blind - seizoen 2

Deze week begon ook het langverwachte tweede seizoen van reality-hit Love is Blind, een bizar liefdesexperiment. De eerste lading gloednieuwe afleveringen staat klaar. In Love Is Blind daten kandidaten met elkaar zonder dat ze elkaar kunnen zien. Als het klikt mogen ze een aanzoek doen, en als dat wordt geaccepteerd gaan ze samen op vakantie. Vervolgens ontmoeten alle kandidaten elkaar, gaan ze op bezoek bij elkaars familie, en moeten ze beslissen of ze getrouwd willen blijven.

Films

Tall Girl 2

Jodi (Ava Michelle) is niet meer het onzekere lange meisje uit de eerste Tall Girl-film. Ze voelt zich zelfverzekerd en schittert in zelfs in een toneelstuk. Het is wel even wennen om zo vol in de spotlights te staan, maar een knappe tegenspeler helpt haar een handje.

BigBug

In de sf-comedy BigBug, van de regisseur van Amélie, zitten we in het jaar 2050. Robots zijn overal en vervullen élke behoefte van de mens. Wanneer een groep op hol geslagen A.I. een coup pleegt, sluiten de huisrobots van Alice haar en haar buurtbewoners op. Het loopt al snel helemaal uit de hand.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

