Deze week nieuw op Netflix: Don’t Breathe 2, Senior Year en Workin’ Moms

Interview + Recensie Hugh Bonneville terug als Lord Grantham: ‘Downton Abbey biedt troost in barre tijden’

Na zes seizoenen en nu twee speelfilms, A New Era draait vanaf donderdag in de bioscoop, is Hugh Bonneville nog lang niet uitgekeken op zijn rol als Lord Grantham, het familiehoofd in Downton Abbey. ,, Als ik hem moet spelen voelt het altijd alsof ik een paar warme pantoffels aantrek.”

27 april