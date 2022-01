Drummer Golden Earring wist niet van soundtrack: ‘Radar Love wordt zo vaak gebruikt

Cabaretier Hans Sibbel maakt acteerde­buut in zwarte komedie

Hans Sibbel zal begin volgend jaar voor het eerst in een speelfilm te zien zijn. De 63-jarige cabaretier is gecast als rechercheur in de zwarte komedie Herman vermoordt mensen. De film is op 3 januari te zien op NPO 3.

13 december