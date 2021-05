Filmregisseur Taihuttu bijt van zich af na kritiek op ‘Hollandse Apocalypse Now’ De Oost

Wat is er waar van alle horrorverhalen rond de productie van oorlogsfilm De Oost? ,,Nou, laat maar weten wat je hebt gehoord”, reageert regisseur Jim Taihuttu (39) vanaf zijn woning op Bali. Een bescheiden samenvatting: strubbelingen met de Indonesische regering, een vloedgolf die een complete set wegspoelt, schorpioenbeten, ziekte door een malariavariant en acute geldproblemen tot het punt waarop Taihuttu als dj Jim Aasgier extra optredens moet geven om zijn project te kunnen voltooien. En last but not least de beslissing van de producent, die de film aan streamingdienst Amazon Prime Video verkoopt om in één klap uit de financiële misère te zijn.