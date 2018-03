Grote winnaar Franse Oscars is 120 BPM met zes filmprijzen

Brad Pitt én Leonardo DiCaprio in film Tarantino

1 maart Topregisseur Quentin Tarantino (54) heeft twee wereldsterren voor zijn nieuwe film weten te strikken. Publiekslievelingen Brad Pitt (54) en Leonardo DiCaprio (43) zullen beiden te zien zijn in Once Upon a Time in Hollywood. Tarantino werkte maar liefst vijf jaar lang aan het script van zijn negende film.