Hoyte van Hoytema: een tovenaar met licht

Update 'Echtpaar' Kidman en Skarsgård ook bij SAG Awards weer in de prijzen

22 januari Nicole Kidman en Alexander Skarsgård zijn opnieuw in de prijzen gevallen met hun rollen als echtpaar Perry en Celeste Wright in de HBO-serie Big Little Lies. Vannacht wonnen ze de SAG Awards voor beste actrice en acteur in een miniserie.