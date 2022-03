Nieuw op Videoland in april: Temptation Island: Love or Leave, Rocket Power en The Revenant

BAFTA Award voor dove acteur, ook Will Smith in de prijzen

Troy Kotsur heeft geschiedenis geschreven: hij is de eerste dove acteur die een BAFTA wint in een van de hoofdcategorieën. Kotsur kreeg de prestigieuze Britse filmprijs in de categorie beste acteur in een bijrol. Overige acteerprijzen gingen naar Will Smith en Joanna Scanlon, in de categorie beste acteur en actrice in een hoofdrol. Ariana DeBose won in de categorie beste actrice in een bijrol. De BAFTA’s zijn vanavond uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen.

