Nieuwe film Tarantino komt uit in augustus 2019; exact 50 jaar na dood Sharon Tate

Pathé brengt Home Alone weer naar witte doek

24 november De filmklassieker Home Alone is volgende maand eenmalig te zien in de bioscoop. Pathé brengt de kerstfilm uit 1990 weer naar het witte doek in 24 zalen in het kader van de Feestdagen Specials. De film is op 9 december te zien, zo meldt de bioscoopketen.