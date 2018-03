Oorlogsfilm Bankier van het Verzet in 10 dagen naar goud

regisseur Will Koopman 'Ik hoop dat mijn overleden echtgenoot toekijkt en het goed vindt'

15 maart Na een bewogen jaar waarin ze haar man verloor, begint regisseur Will Koopman (de vrouw achter Gooische Vrouwen, Divorce en Familie Kruys) binnenkort aan de opnamen voor de komische liefdesfilm All You Need Is Love. ,,Werken biedt mij nu troost."