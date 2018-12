Oscar-presentator Kevin Hart in opspraak om anti-homo tweets

Geprezen film Kidman en Crowe niet in bioscoop: te weinig hitpoten­tie

1 december Boy Erased, een veelgeprezen drama met acteurs Nicole Kidman en Russell Crowe in de hoofdrollen, komt niet uit in de Nederlandse bioscopen. Distributeur Universal Pictures had de film gepland staan voor een release begin februari, vlak voor de Oscaruitreiking. ,,Het commercieel potentieel van de film is beperkt gebleken in landen waar deze reeds is uitgebracht", geeft een woordvoerder desgevraagd als reden voor de terugtrekking.