Resort op Malediven zoekt Ken om functie ‘Beach’ te vervullen

Film Barbie levert op eerste dag al dik 22 miljoen dollar op

De bioscoopfilm Barbie van regisseur Greta Gerwig heeft op de eerste dag dat de film draaide in de Verenigde Staten 22,3 miljoen dollar opgebracht. Vakblad The Wrap meldt vrijdag dat de kans groot is dat de film in het openingsweekend de 100 miljoen al zal passeren.